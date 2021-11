Gazzetta: Inter e Napoli giocheranno alla pari, i sudamericani stavolta saranno in Italia già giovedì

Due giorni di allenamento pieni prima del big match di domenica 21 novembre. Sono 28 i tesserati in viaggio per le Nazionali: 14 a testa per i due club

Il 21 novembre Inter e Napoli se la giocheranno ad armi pari. Per una volta nessuno dei due club dovrà organizzare voli charter speciali per riportare a casa i calciatori in giro per il mondo, in particolare i sudamericani. La Gazzetta dello Sport fa la conta dei tesserati dei due club che saranno in giro per il mondo nei prossimi giorni e il numero è più o meno pari.

“Insomma Inzaghi e Spalletti potranno preparare Inter-Napoli di domenica 21 come si conviene, come merita una gara da scudetto. Stavolta, infatti, le sfide per ogni nazionale sono due, non tre come nell’intensissimo ultimo stop di ottobre: di questi tempi, fa tutta la differenza del mondo. Tradotto: sia Inter che Napoli avranno almeno due giorni di allenamento intensi, a ranghi completi, prima della partita”.

I giocatori impegnati nelle qualificazioni mondiali sono 28 in tutto, divisi equamente a metà tra i due club, 14 e 14.

“Cinque in totale, poi, gli azzurri campioni di Europa intenzionati a presentarsi in Qatar nel 2022: Bastoni e Barella hanno raggiunto Coverciano dalla Lombardia; Meret, Di Lorenzo e Insigne dalla Campania”.

I sudamericani saranno liberi già mercoledì, quindi a disposizione dei due club da giovedì.