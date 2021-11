Gazzetta: Immobile, infortunio superato. Può tornare a disposizione della Lazio per il Lokomotiv Mosca

L’allenamento di oggi chiarirà le sue condizioni. Sarà sicuramente convocato: da capire se giocherà titolare o subentrerà in corsa

Ciro Immobile potrebbe tornare a disposizione di Maurizio Sarri per la gara della Lazio di Europa League, giovedì, a Mosca. La Gazzetta dello Sport scrive che l’edema al polpaccio che ha tenuto fermo ai box l’attaccante biancoceleste è superato.

“La possibilità di esser in campo giovedì a Mosca per la gara della Lazio di Europa League è molto concreta. L’edema al polpaccio riportato nel finale della partita contro la Salernitana del 7 novembre, che aveva causato il dietro front dalla convocazione in Nazionale, è stato superato”.

Ieri Immobile si è sottoposto alla risonanza magnetica alla clinica Paideia. Il coordinatore dello staff medico della Lazio ha commentato così l’esito ai microfoni di Lazio Style:

«I risultati dei test su Immobile sono confortanti. In due settimane si è riassorbito l’edema e la lesione è evoluta favorevolmente. In questi due allenamenti riporteremo il giocatore al livello dei compagni per la cosiddetta riatletizzazione. Faccio i complimenti a tutto lo staff per aver gestito la situazione Immobile e anche per la fiducia e la disponibilità del giocatore».

Ieri pomeriggio il bomber si è allenato con la squadra, anche se con carichi più leggeri, ma partecipando anche alla partitella conclusiva, cosa che ha fatto aumentare le chance di vederlo in campo giovedì a Mosca. Oggi alle 15 la Lazio tornerà ad allenarsi e la seduta sarà indicativa per valutare le condizioni di Immobile alla vigilia della partenza per la Russia. La Gazzetta scrive:

“Chiaro che a questo punto il nome dell’attaccante dovrebbe rientrare nella lista dei convocati. Da vedere poi se potrà scendere in campo dal via o esser chiamato in causa nel corso della gara”.