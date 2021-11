Gazzetta: il Napoli pensa a Mazraoui e Reinildo per il mercato di gennaio

Anche se non lo dice apertamente, il Napoli vuole intervenire sul mercato a gennaio. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. L’idea è di rinforzare la difesa, cercando alternative a Di Lorenzo e Mario Rui. Due le soluzioni nel mirino, riguardanti due calciatori in scadenza a giugno, che quindi potrebbero essere presi già a gennaio.

Per la fascia destra piace Noussair Mazraoui, olandese di nazionalità marocchina. Ha 24 anni, viene dall’Ajax.

“La trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza con il club olandese si è mostrata complicata. Mazraoui è incuriosito dalla possibilità di un’esperienza all’estero e il campionato italiano è nella sua lista di gradimento. In estate veniva valutato attorno ai 15 milioni di euro, una quotazione che sta ora decrescendo in vista della scadenza del contratto”.