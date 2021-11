Gazzetta: il Napoli aspetta la qualificazione Champions per rimodulare l’offerta di rinnovo a Insigne

L’idea è di fissare un ingaggio più basso allargando il raggio dei bonus. Anche l’Inter resta alla finestra

Per ora Lorenzo Insigne ha ricevuto soltanto una grossa proposta dal Canada, qualora non dovesse rinnovare con il Napoli. Ma l’Inter, avversaria della squadra di Spalletti in campionato, domani, continua a restare alla finestra, anche senza aver fatto passi avanti ufficiali. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Che parla anche del Napoli.

“A giugno Alexis Sanchez può contare su una clausola unilaterale per separarsi in anticipo e con buonuscita: a quel punto, se fosse un parametro zero, il napoletano sarebbe il sostituto ideale. In questa situazione, invece, il Napoli aspetta. Con un’offerta da rimodellare: ingaggio base più basso rispetto a quello attuale allargando però il raggio dei bonus. Un’operazione che il Napoli però vuol rapportare ai proventi da ricavare tornando in Champions nella prossima stagione”.