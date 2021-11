Gazzetta: è improbabile che il Napoli eserciti l’opzione di rinnovo per Mertens

Domenica Dries Mertens ha trascinato il Napoli alla vittoria sulla Lazio, al Maradona, segnando due meravigliosi gol. La Gazzetta dello Sport si sofferma oggi sul suo contratto. Mertens va in scadenza nel giugno 2022, avrebbe un’opzione di rinnovo per un anno alle stesse cifre di oggi, che il Napoli può esercitare entro giugno. Ma è difficile che lo faccia, scrive la rosea.

“Solo in primavera, quando si saprà se il Napoli entrerà in Champions League, con relativa programmazione degli introiti, il club farà le proprie scelte. Che per certi versi sono anche condizionate dal rendimento di Dries. Già perché se il belga per la sua nona stagione consecutiva andasse in doppia cifra, è probabile che l’obiettivo Champions sarebbe quantomeno raggiunto”.