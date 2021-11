Dal Niguarda: «Osimhen? Situazione complessa, ma con le tecniche moderne la guarigione sarà breve»

Il Corriere dello Sport intervista il professor Gabriele Canzi, dirigente medico presso la Chirurgia Maxillo-Facciale del Niguarda. Ha fatto parte del team che ha assistito ed esaminato Victor Osimhen dopo l’infortunio durante Inter-Milan. L’attaccante nigeriano ha rimediato fratture multiple scomposte dell’orbita e dello zigomo destro. Oggi sarà operato per ridurre le fratture. Si tratterà di un intervento in anestesia generale, scrive il Corriere dello Sport, con

Canzi dichiara:

«Così si ha la certezza dell’esito, sia per la funzionalità sia per l’aspetto estetico, prima che il paziente si svegli dall’anestesia. La tac effettuata ha confermato i sospetti ed evidenziato una situazione complessa e delicata. Ma con le moderne tecniche e mani esperte il risultato finale sarà ottimo. I tempi di guarigione saranno piuttosto brevi».

Non solo Canzi. Il quotidiano sportivo intervista anche altri due specialisti: Maurizio Gargiulo, primario del reparto maxillo-facciale dell’Ospedale Cardarelli e Bruno Battiston, direttore UOC di ortopedia e traumatologia del CTO di Torino.

Il primo parla di infortunio piuttosto serio:

«Avrà bisogno di un intervento chirurgico con una riduzione delle fratture tramite placche in titanio. E questo allungherà il post-operatorio. Il nigeriano dovrebbe stare fuori dal campo 30-45 giorni. la frattura dell’orbita è una brutta frattura, è dolorosissima per il calciatore stesso, ed è molto più complessa della frattura dello zigomo. Ma l’intervento a cui sarà sottoposto è un intervento di routine, garantisce una ripresa abbastanza veloce dal punto di vista fisiologico generale e locale. Un atleta in questi casi può riprendere l’attività sportiva anche dopo 48-72 ore, una settimana con l’utilizzo di maschere per affrontare allenamenti più impegnativi e consistenti».