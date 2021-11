CorSport: senza Osimhen toccherà a Mertens centravanti e c’è anche l’opzione Petagna

Il tecnico dovrà fronteggiare assenze importanti nelle prossime partite. Lobotka dovrebbe sostituire Anguissa a centrocampo

Luciano Spalletti dovrà fronteggiare in qualche modo l’assenza di Osimhen e Anguissa, alle prese con infortuni che li terranno fuori rispettivamente per 13 e 3 gare. Il Corriere dello Sport analizza la strategia che metterà in campo l’allenatore del Napoli. Innanzitutto, a posto di Anguissa sarà scelto Lobotka. Come fece a Marassi, alla seconda di campionato.

“Senza Osimhen e Mertens, con Petagna in panchina e da destra a sinistra Politano, Insigne e Lozano: è insomma una squadra che deve palleggiare egualmente, senza snaturarsi (ovviamente), abbassando Zielinski, sistemando Lobotka in mezzo al campo o Demme se starà bene”.

Il tridente è nelle corde di Mertens.

In alternativa, resta il 4-2-3-1 con Petagna davanti, Mertens alle sue spalle e Lozano e Insigne larghi. Oppure, scrive il quotidiano sportivo, come a San Siro, con Elmas da una parte e Zielinski dall’altra.