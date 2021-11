CorSport: il Toronto corteggia Insigne

Tutto fermo tra il Napoli e Insigne in merito al rinnovo del capitano. Lo ha confermato anche il ds Giuntoli ieri, nel prepartita di Napoli-Verona. Il Corriere dello Sport scrive di un interesse del Toronto per Lorenzo.

“Vincenzo Pisacane, in questi giorni in giro per l’America per questioni di lavoro. Progetti relativi a Insigne? Beh, non solo. Ma qualcosa si muove: la Mls fiuta spesso gli affari a parametro zero e nel caso specifico è a Toronto che pensano a lui. Stile Giovinco, per intenderci”.