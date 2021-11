CorMez: Tudor positivo al Covid, Spalletti anticipa il tampone ad oggi

Il tecnico del Napoli è stato in contatto con quello del Verona in occasione dell’ultima partita di campionato. C’è preoccupazione per rischio contagio

Il tecnico del Verona, Igor Tudor, è positivo al Covid. La notizia, di ieri, tiene in ansia il Napoli, ultimo avversario della squadra scaligera in campionato. Anche se i calciatori del Napoli sono tutti vaccinati con doppia dose, come anche Tudor lo era, il pericolo esiste. Il Corriere del Mezzogiorno scrive:

“Quattordici giocatori sono in giro per il mondo e saranno monitorati dagli staff medici delle rispettive Nazionali, i calciatori che, invece, rimarranno a Castel Volturno ad allenarsi seguiranno le scrupolose indicazioni dei sanitari del club. Il gruppo-squadra si è sottoposto al test Covid sabato ed hanno avuto tutti esito negativo, venerdì da protocollo ci sarà una nuova tornata. Spalletti, però, visti i contatti avuti con Tudor, anticipa ad oggi il tampone”.