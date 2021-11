CorMez: ammutinamento Napoli, Edoardo De Laurentiis testimonia contro Allan

Il vicepresidente del Napoli ha confermato la tentata aggressione subita dal brasiliano nello spogliatoio. La sua tesi è che Allan doveva andare in ritiro con la squadra

Ieri si è tenuta una nuova udienza sulla questione Allan, relativa all’ammutinamento del Napoli del 5 novembre 2019, dopo la partita di Champions League contro il Salisburgo. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che a testimoniare contro il centrocampista brasiliano è stato il vicepresidente del Napoli, Edo De Laurentiis. Ha confermato la tentata aggressione subita in quei momenti concitati.

Contro il Salisburgo Allan non era convocato, poiché stava recuperando da un infortunio.

“Ma Edoardo De Laurentiis ha ribadito la linea del Napoli, per cui il giocatore era convocato e doveva, come tutta la squadra, andare in ritiro”.