All’estero indignazione per l’aggressione di Ibrahimovic ad Azpilicueta (VIDEO)

Su calcio d’angolo, nei minuti finali di Spagna-Svezia, usa la spalla come se fosse una gomitata. È stato solo ammonito

È la prima notizia di Diario As, è bene in evidenza anche sul Daily Mail. Il video e le foto che immortalano Ibrahimovic mentre spinge Azpilicueta nei minuti finali di Spagna-Svezia finita 1-0.

Il quotidiano spagnolo mostra soddisfazione perché le immagini «porteranno finalmente a una sanzione». In campo, Ibra se l’è cavata con un cartellino giallo che gli farà perdere l’andata dello spareggio per i Mondiali.

As scrive che il pallone non era ancora in gioco.