Al Psg l’alternanza tra i due portieri funziona. Per l’Equipe è un successo totale

Il quotidiano francese esalta la coesistenza di Donnarumma e Keylor Navas e la gestione che ne sta facendo Pochettino

C’è una squadra in cui avere due portieri di livello internazionale non mina, almeno per il momento, gli equilibri e la tenuta della squadra. È il Paris Saint-Germain, che può contare su Keylor Navas e Gianluigi Donnarumma. L’Equipe si è espressa così sull’argomento.

Le prestazioni di Keylor Navas e Gianluigi Donnarumma per il momento sono un successo totale. Nonostante le qualità leggermente diverse, mostrano statistiche simili anche nelle grandi occasioni. Potrebbero non andare insieme in vacanza, ma per ora stanno giocando senza attriti. I due portieri si alternano al ritmo di 2-3 partite ciascuno, così l’allenatore può gestire la suscettibilità ed evita di metterli troppo sotto pressione.

Pochettino in passato aveva parlato così di questa situazione: “Stiamo parlando di portieri di prim’ordine, è incredibile il livello competitivo che mostrano. Sono convinto che sia stata una buona decisione farli coesistere”.