Wanda perdona Icardi: «Aveva accettato tutte le condizioni del divorzio, ho capito che senza di lui non ho niente»

La querelle Wanda Nara-Icardi è finita. Ovviamente dove è cominciata: cioè su Instagram. Ieri sera la manager-moglie del calciatore del Psg ha pubblicato un messaggio sui social in cui dichiara di essere rimasta molto ferita da quanto accaduto, ma di aver deciso di proseguire con lui. Chiarisce anche che Icardi aveva accettato tutte le condizioni poste per il divorzio, ma che poi il cuore ha prevalso di fronte ad una lettera d’amore indirizzatale dal marito.

Le foto che ho caricato negli ultimi mesi mostrano quanto siamo stati felici. Dopo quello che è successo però sono rimasta molto ferita. Ogni giorno ho chiesto a Mauro il divorzio. Quando si è accorto che non si poteva tornare indietro, mi ha detto che se separarci sarebbe stato l’unico modo per porre fine a tutto il dolore, allora dovevamo farlo. Siamo andati dall’avvocato. In due giorni Mauro ha accettato tutte le condizioni e abbiamo firmato un accordo. Il giorno dopo però mi ha scritto una lettera: “Ti ho dato tutto e tu mi hai tutto, spero che tu possa essere sempre felice perché questo mi renderebbe felice anche me”. E lì ho capito una cosa: che anche avendo tutto non ho niente se non sono con lui. Sono sicura che questo brutto momento che stiamo attraversando ci rafforzerà come coppia e come famiglia. L’importante è che entrambi abbiamo avuto la libertà di porre fine alla nostra storia di 8 anni ma, con la nostra anima stanca di piangere, che abbiamo anche avuto la possibilità di sceglierci nuovamente. Ti amo, Mauro.