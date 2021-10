Spunta uno striscione contro Donnarumma: «A Milano non sarai mai più il benvenuto. Uomo di merda»

Lo stadio si prepara alla contestazione. Sono previsti 37mila spettatori e alcuni hanno acquistato il biglietto solo per contestare l’ex portiere

Ieri, in un’intervista al Corriere dello Sport, Gigio Donnarumma si augurava di non ricevere fischi dallo stadio San Siro, stasera, in occasione della Nations League, ma i presupposti non sono dei migliori. La Gazzetta dello Sport racconta di uno striscione comparso ieri a Milano, su un ponte vicino all’albergo dove la Nazionale di Mancini è in ritiro. Il messaggio è chiaro:

«Donnarumma, a Milano non sarai mai più il benvenuto. Uomo di m…».

La contestazione potrebbe continuare ovviamente allo stadio, dove sono attesi 37.000 spettatori. Secondo la rosea,

“ci sarebbe chi ha acquistato il biglietto solo per essere allo stadio e poter contestare l’ex portiere”.