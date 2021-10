Donnarumma: «Nessun problema al Psg, lo spogliatoio è compatto, si sta molto bene insieme»

Al CorSport: «Se domani a Milano mi fischiassero mi dispiacerebbe molto, ma non succederà. Io al Milan ho sempre dato tutto, fino all’ultimo»

Il Corriere dello Sport intervista Gigio Donnarumma. Gli viene chiesto se ci sia un problema a Parigi, visto che finora ha giocato pochissimo. Pochettino gli ha sempre preferito Navas.

«Vi assicuro che non c’è alcun problema. Sono andato al Psg per giocare. È normale che all’inizio ci sia qualche difficoltà ma sono sicuro che alla fine andrà tutto alla grande. Lì che uno staff intelligente, un tecnico nuovo con cui mi confronto. Insomma sono contento, vado per la mia strada, lavoro come sempre. E vedrete: tutto si sistemerà».

Domani Gigio è atteso a San Siro. Dice che se venisse fischiato gli dispiacerebbe molto.

«Spero proprio di no. Se accadesse mi dispiacerebbe molto, sono sincero. Io al Milan ho sempre dato tutto, fino all’ultimo. Ma non succederà. Questa è una partita importante, una semifinale. Certe cose mi auguro verranno messe da parte. Serve che tutti tifino per la Nazionale».

Racconta di aver già incontrato Maldini domenica.

«Se ricapiterà, scherzeremo, come sempre. Siamo adulti. Io non ho problemi né con lui né con nessuno dei miei compagni, che incontro con piacere. Sarò sempre tifoso del Milan, sono felice delle cose che sta facendo e lo sono anche per mister Pioli, che sento spesso».

Sul Psg:

«A Parigi lo spogliatoio è compatto, si sta molto bene insieme, siamo tanti campioni e ci alleniamo con il sorriso».

Sulle offese a Koulibaly dopo Fiorentina-Napoli:

«Siamo tutti con lui, contro la discriminazione. Una vergogna sentire ancora queste cose, siamo pronti a mobilitarci».