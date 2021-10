Sole 24 Ore: Wind Tre, Vodafone, Sky e Fastweb contro la nuova offerta Tim per Timvision

Sono già state interessate Agcom e Antitrust. In casa Tim non ci sono preoccupazioni di sorta in merito al contrattacco

L’offerta a prezzi stracciati di Tim per Timvision porta le telco sul piede di guerra. Lo riporta il Sole 24 Ore.

“La nuova offerta “TimVision Gold” ha suscitato un’immediata levata di scudi da parte degli altri principali player del mercato. A quanto risulta al Sole 24 Ore sarebbero già state interessate Agcom e Antitrust. Wind Tre avrebbe già inviato segnalazioni alle due Authority. Ma anche Vodafone Italia, Sky e Fastweb non sarebbero rimaste con le mani in mano, impegnandosi sul dossier”.

Sul sito Tim l’offerta recita: «la fibra te la offre Tim fino al 31/12 se scegli Timvision». Il nodo è proprio l’azzeramento del canone fino al 31 dicembre 2021 che si porrebbe

Agcom, invece, viene chiamata in causa per la “non “replicabilità” dell’offerta da parte di altri soggetti.

“Queste le accuse. Nessuna preoccupazione però ci sarebbe in casa Tim con l’ex monopolista che valuta la sua non come un’offerta bundle, perché il cliente è libero di cessare una delle due offerte in qualsiasi momento senza modificare le condizioni economiche dell’altra. Insomma, chi decide di aderire all’offerta Super Fibra per 3 mesi, è la valutazione della telco, è poi libero di cessare il contratto con Timvision e viceversa, al contrario di quanto avverrebbe con un’offerta bundle. Muro contro muro”.