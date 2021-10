Roma-Napoli, formazioni / Spalletti si affida a Politano, Osimhen e Insigne

Tra i pali Ospina. In difesa Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. In mediana Anguissa, Fabian e Zielinski

Il Napoli ha ufficializzato la formazione scelta da Spalletti per affrontare la Roma all’Olimpico. La partita è in programma alle 18. Tra i pali Ospina. In difesa, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. In mediana Anguissa, Fabian e Zielinski. In attacco, Politano vince il ballottaggio con Lozano. Sarà lui nel tridente insieme a Osimhen e Insigne.

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian, Zielinski, Politano, Osimhen, Insigne. All: Spalletti.

Roma: Rui Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina, Cristante, Veretout, Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Abraham. All: Mourinho