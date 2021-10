Passa il decreto: stadi al 75% della capienza in zona bianca, 50% in zona gialla

In caso di due violazioni in merito alla capienza o al possesso del green pass, si va incontro alla chiusura dell’impianto fino a dieci giorni

Il Dipartimento dello Sport ha pubblicato le nuove linee guida per l’accesso agli impianti sportivi e alle nuove capienze degli stessi.

In merito alle capienze il decreto dispone che, in zona bianca, la capienza consentita per l’accesso del pubblico alle competizioni e agli eventi sportivi organizzati all’aperto non può essere superiore al 75% della capienza massima, mentre per le competizioni e gli eventi sportivi al chiuso, la capienza consentita per l’accesso del pubblico non può essere superiore al 60% della capienza massima consentita.

In zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore al 50%per le competizioni e gli eventi all’aperto, e al 35% per quelli al chiuso. In zona bianca e gialla, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate dal sottosegretario di Stato con delega in materia di sport.

Ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni previste dall’ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni relative alla capienza consentita e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.