Mourinho: «Zaniolo può recuperare per il Napoli»

Per Mourinho, Zaniolo potrebbe essere in campo domenica contro il Napoli. Lo ha detto nella conferenza stampa di presentazione della partita di Conference League contro il Bodoe/Glimt in programma domani alle 18.45.

Zaniolo può farcela con il Napoli. È un ragazzo con un storia clinica da rispettare. Ha sofferto tanto ed è alla sua prima stagione dopo la grande sofferenza: bisogna rispettare le sue paure e i suoi momenti di incertezza, quando è così è meglio farlo riposare. Dopo un doppio crociato non è il caso che giochi su questo campo (il campo del Bodoe, ndr). Vale anche per Karsdorp. Non dovrebbero esserci problemi contro il Napoli. Qui in Norvegia il campo è sintetico, il clima è difficile, il viaggio di 4 ore e la partita domenica.