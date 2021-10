Mourinho: «Io sono un risultatista. Si può vincere giocando bene, e noi proviamo a farlo»

In conferenza stampa: «Non è normale che in Sudamerica si giochi il giovedì se il campionato torna la domenica. Perché gli allenatori chiamano 40 giocatori se poi non giocano?»

Mourinho ieri ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita contro l’Empoli in programma oggi.

«Io sono un risultatista perché alla fine sono i numeri che contano. Ma dico anche che nel calcio la cosa più semplice è difendersi, a costo di una buona organizzazione difensiva. Noi non puntiamo a questo: abbiamo perso due partite segnando 2 gol, sempre in trasferta. E questo non va bene. Se prendi 6 reti in 2 partite c’è qualcosa da migliorare, al di là degli errori individuali. Ci stiamo impegnando per raggiungere il nostro equilibrio. Si può vincere giocando bene ed è questo che proviamo a fare. Poi ci sono dei momenti in cui conviene difendersi per conservare una vittoria. Può capitare anche a me».

Il tecnico non ha commentato le esclusioni di Zaniolo e Mancini dalle convocazioni del ct della Nazionale, ma ha detto:

«Certe cose sono migliorabili. Non mi pare normale che in Sudamerica si giochi il giovedì sera, quando da noi è già venerdì, se poi torna il campionato la domenica successiva. E poi perché tanti allenatori chiamano 35-40 calciatori se poi non giocano e non possono allenarsi al giusto ritmo? In queste situazioni sarebbe più giusto lasciarli ai club, dove sono protetti e possono lavorare tranquillamente».