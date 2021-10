Monaco-Lione a Shanghai, scoppia il caso in Ligue 1: “Giochiamola su Marte a questo punto”

La provocazione dell’allenatore del Rennes: “Capisco i problemi finanziari ma non comprendo cosa possa portare giocare una partita di campionato in Cina”

La partita del campionato francese tra Monaco e Lione si dovrebbe giocare il 23 febbraio a Shanghai, nell’ambito di un’operazione di marketing che la Ligue 1 ha messo in atto con la Cina per diffondere il marchio. Anche perché tra i cinque maggiori campionati europei, quello francese è di certo il meno appetibile. Si attende l’autorizzazione della Fifa prima di ufficializzare la scelta.

Nel frattempo, molti addetti ai lavori sono contrari alla scelta. Bruno Genesio, allenatore del Rennes, si è espresso così sull’argomento: “Perché a questo punto non la giochiamo su Marte? Capisco che i problemi finanziari delle società conducano a certe soluzioni, ma giocare una partita di Ligue 1 in Cina non comprendo cosa possa portare. Faccio i miei auguri agli allenatori e ai giocatori interessati, per il viaggio e il recupero fisico”.