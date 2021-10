Mihajlovic: «Forse perdevamo anche senza due rigori, ma c’era una gomitata di Osimhen sull’1-0»

A Sky: «Scudetto? Io faccio il tifo per il Napoli, hanno un popolo meraviglioso. Forse l’unica cosa che può danneggiarli un po’ è la Coppa d’Africa»

Dopo la sconfitta contro il Napoli al Maradona, l’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic è stato intervistato da Sky Sport.

Si aspettava qualcosa di diverso. Cosa ha fatto la differenza?

«Abbiamo perso contro una squadra più forte, forse perdevamo anche senza due rigori. Non voglio commentare l’arbitraggio ma è strano che dopo ogni partita del Bologna mi chiedete le situazioni fischiate a nostro sfavore, non le voglio commentare, ci può stare, ma mi ricordo un’espulsione di Soriano su una gomitata che non ho neanche visto, con rigore, oggi ho visto una gomitata di Osimhen sull’1-o e nessuno ha detto niente. Andiamo avanti, i ragazzi hanno fatto ciò che avevamo preparato. Dobbiamo concentrarci su di noi e pensare alla prossima partita contro il Cagliari, da vincere assolutamente».

Avete affrontato Milan e Napoli, che differenze ha colto? Chi è più pronto?

«Io faccio il tifo per il Napoli per lo scudetto, hanno un popolo meraviglioso. Poi non so cosa succede, sicuramente su 10 partite 9 vittorie e 1 pareggio, forse l’unica cosa che può danneggiarli un po’ è la Coppa d’Africa quando mancheranno un po’ di giocatori. Squadra di livello con un grande allenatore».

L’attacco era frutto dell’emergenza

«Orsolini ha fatto abbastanza bene, dobbiamo anche guardare alla forza dell’avversario. Anche Musso andrà in Coppa d’Africa e non lo avremo per un mese, Orsolini in quella posizione può fare la differenza. Sono comunque contento, poi tutti possiamo migliorare, ma per la prima volta in quella posizione ha fatto quello che doveva».

L’errore di Svanberg in uscita lo consideri grave?

«Per me è un errore grave, perché la palla quando usciamo non va sbagliata in orizzontale, al massimo in verticale. E’ andata sui piedi di un giocatore libero, bastava dare un passaggio indietro e ripartiva l’azione, invece così, in laterale… sbagliano anche le altre squadre, ma quando sbagli contro squadre come il Napoli vieni punito subito».

In Serie A vengono fischiati il doppio dei rigori della Premier e della Bundesliga. Non c’è metro troppo lieve nel metro arbitrale italiano?

«Non voglio rispondere a questo. Avete anche voi gli occhi, giudicate voi. Io degli arbitri non voglio più parlare. Noi che abbiamo giocato a calcio sappiamo com’è, ma credo che anche chi ha giocato meno si rende conto. Avete visto tutti… è così, ma abbiamo perso contro una squadra più forte. Forse vincevano anche senza rigori, ma avere ogni partita espulsioni, rigori, falli non fischiati, per me diventa difficile. Ma sono cose che non possiamo controllare, è inutile che la cerchiamo, dobbiamo pensare a noi e preparare bene le partite cercando di dare il massimo. Non mi voglio rovinare questa bellissima giornata».