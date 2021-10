Mihajlovic: “Con Orsato si può parlare, capisce gli allenatori. Serve anche la nostra collaborazione”

L’allenatore del Bologna in conferenza: “Ho fiducia negli arbitri. Arnautovic non sta molto bene e non sono fiducioso che recuperi”

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha presentato in conferenza stampa la partita col Napoli di domani.

La squadra sta bene, Arnautovic un po’ meno: vediamo come andrà nell’allenamento di oggi ma non sono molto fiducioso. Abbiamo due squalificati, in generale faremo qualche cambio ma sono tranquillo. Quando si gioca alla pari con un certo tipo di squadre, nonostante l’inferiorità numerica, si ha una conferma in più.

Io ho fiducia negli arbitri ma spero che ci sia più collaborazione da parte degli allenatori, non siamo dei ragazzini e dobbiamo avere la possibilità di confrontarci con loro. Faccio sempre l’esempio di Orsato perché con lui si può parlare, capisce. Ed è qualcosa che dovrebbero fare tutti gli arbitri. Gasperini ha ragione quando dice che dovrebbero metterci la faccia.