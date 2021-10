Messi: “Non mi sono sbagliato a venire al Paris Saint-Germain”

France Football intervista il campione argentino per il prossimo numero della rivista, a ridosso dall’annuncio dei candidati al Pallone d’Oro

“Non mi sono sbagliato a venire al Paris Saint-Germain”: è questo il titolo sbattuto in prima pagina da France Football dell’intervista fatta in esclusiva a Lionel Messi, che aprirà il prossimo numero della rivista, in uscita come al solito il secondo sabato del mese.

Sarà un’edizione speciale, dal momento che domani verranno annunciati i candidati al Pallone d’Oro, che sarà poi consegnato al vincitore nella cerimonia che si terrà il prossimo 29 novembre a Parigi.