“Lo scontro Rossi-Marquez ha avvelenato la MotoGP, da allora è diventata come il calcio”

Il racconto di Lin Jarvis, managing director di Yamaha: “Valentino avrebbe vinto il Mondiale se non avesse chiamato in causa Marquez dopo Phillip Island”

Lin Jarvis, managing director di Yamaha, ha rilasciato alcune dichiarazioni a The Oxley Interview (ripresa da Marca), ripercorrendo l’esperienza condivisa con Valentino Rossi.

Avevamo preso Lorenzo perché pensavamo che Rossi sarebbe andato in Formula 1 e ci sarebbe servito un successore. Valentino però non era d’accordo perché era il numero uno della squadra e da lì sono cominciati gli attriti. Nel 2010 mi disse “o io o Lorenzo”. Era una proposta inaccettabile, da lì il rapporto ha cominciato a deteriorarsi.

Dopo l’avventura deludente con Ducati, la Yamaha poi scelse di riprenderlo.

Andai ad incontrarlo a casa sua, a Tavullia. Abbiamo litigato, c’era tensione ma anche passione. È stato un momento speciale, da quel momento è tornato con un atteggiamento diverso: più modesto e riconoscente. Ed era una grande sfida, perché c’era da controllare il proprio ego per evitare di fare una guerra ogni volta che non si è d’accordo. Ci si morde le labbra e si parla meno, si cerca di educare i piloti a capire che hanno un contratto con un marchio e non dovrebbero esagerare a parlare male della squadra.

Penso ancora che se Valentino non avesse chiamato in causa Marquez dopo Phillip Island avrebbe vinto il Mondiale nel 2015. La MotoGP è diventata come il calcio dopo quell’episodio (la caduta di Marquez in Malesia con Rossi che, penalizzato, parte dall’ultima posizione nella gara decisiva per il Mondiale, ndr), con i tifosi di un pilota che insultavano quelli che tengono per l’altro. E questo ha cambiato per sempre questo sport, finendo per avvelenarlo.