Le ultime parole di Koeman: «In Spagna giocare bene non conta»

Su El Mundo: “In questi anni gli avversari, le squadre che stanno bene, si sono rafforzate ogni stagione. Noi no”

“In Spagna giocare bene non conta”. Se ne va così, Ronald Koeman. Sono le sue ultime parole da allenatore del Barcellona raccolte da El Mundo, esemplificative di una certa confusione.

Era già condannato e lo sapeva. Per questo ha risposto con un laconico “non lo so” quando gli hanno chiesto se la sconfitta contro il Rayo avrebbe segnato il suo futuro su quella tribolata panchina. L’esonero sarebbe arrivato passata la mezzanotte: “Sono preoccupato per l’efficacia, ma non per il gioco. Abbiamo creato occasioni e siamo stati ad alto livello, ma in Spagna giocare bene non conta. È finita 1-0, ed è meglio che io non dica altro. Se analizzo quello che è successo a Vallecas, è incredibile che abbiamo perso“.

“Gli equilibri della rosa sono calati. Abbiamo perso giocatori molto efficaci. In questi anni gli avversari, le squadre che stanno bene, si sono rafforzate ogni stagione, non siamo riusciti a farlo e anche questo conta”.