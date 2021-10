Lazio-Inter 3-1. La Lazio segna il 2-1 con un giocatore dell’Inter a terra (se ne parlerà)

Ottimo risultato per il Napoli. I nerazzurri dominano per un’ora. Inzaghi mette in croce Sarri con i cambi di gioco, poi l’1-1 e il gol contestato. Infine il 3-1 di Milinkovic-Savic

Ottime notizie per il Napoli. La Lazio di Sarri ha battuto l’Inter per 2-1. Partita di cui si parlerà a lungo, soprattutto per il secondo gol della Lazio, il gol decisivo, segnato con un giocatore dell’Inter (Di Marco) a terra. È successo di tutto dopo la rete del 2-1. Una rissa prolungata che l’arbitro ha faticato a sedare. Per la Lazio, Di Marco era già a terra prima quando il pallone lo aveva l’Inter. Ma Lautaro non ha visto il compagno a terra. Non proprio una lezione di sportività e di eleganza da parte dei padroni di casa.

Fatto sta che la Lazio ha vinto in maniera insperata. Partita che l’Inter ha a lungo avuto in pugno. Simone Inzaghi ha messo in croce Sarri con i continui cambi di gioco, con la insistita ricerca dell’ampiezza. I biancocelesti hanno sofferto per tutto il primo tempo. Hanno subito così l’azione che ha portato al rigore dell’1-0 provocato da un fallo di Hysaj su Barella. La Lazio con quattro tocchi e un cambio gioco è arrivato nell’area di rigore laziale.

Il match non ha mai cambiato verso. L’Inter era in pieno controllo fino a un fallo di mano in area di Bastoni che ha provocato il rigore dell’1-1. Poi, all’81esimo la contestata rete del 2-1 segnata da Felipe Anderson. E infine il 3-1 di Milinkovic.

La Lazio sale al quinto posto con 14 punti, l’Inter resta al terzo a 17. Il Napoli adesso è in testa con 21, davanti al Milan (che gioca tra poco contro il Verona) a 19.