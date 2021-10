Inzaghi dà scacco a Sarri in 4 tocchi: cambio gioco e rigore Inter (grazie a Hysaj) – VIDEO

L’Inter sta insistendo sull’ampiezza del gioco. Esemplare l’azione del rigore, in più subentra la variante del terzino albanese (noto ai tifosi del Napoli)

È una azione da manuale quella che porta al rigore con cui l’Inter sta conducendo 1-0 in casa della Lazio. C’è il lavoro di Simone Inzaghi che sta puntando moltissimo sull’ampiezza del gioco. I nerazzurri stanno imbrigliando e mettendo in difficoltà la squadra di Sarri con le continue aperture e i ripetuti cambi di gioco.

L’azione del rigore è esemplare. Scambio sulla sinistra, Di Marco di prima, schema evidentemente studiato in allenamento, cambia gioco per Darmian che di testa al volo fa proseguire il pallone per Barella che è già in area di rigore. A questo punto subentra la variante Hysaj che colpisce il centrocampista della Nazionale. Rigore sacrosanto che Perisic trasforma. Inter in vantaggio.