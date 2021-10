“L’arbitro ha contato troppo lentamente quando Tyson Fury era al tappeto”

Tiene ancora banco la polemica sul mondiale dei massimi vinto sabato notte da Tyson Fury per ko su Deontay Wilder. La polemica, però, riguarda l’atterramento del campione inglese che sarebbe stato contato troppo lentamente dall’arbitro Russell Mora.

Il Daily Mail torna sull’argomento e scrive che Wilder deve prendersela solo con sé stesso. Perché al momento dell’atterramento – nel quarto round – avrebbe dovuto mettersi nell’angolo neutro e attendere. Non lo ha fatto e l’arbitro si è visto costretto a interrompere il conteggio per ricordargli di attenersi al regolamento.

Il conteggio è stato giudicato lento anche da spettatori illustri quali l’icona MMA Daniel Cormier e Andre Ward leggenda dei mediomassimi.

I agree with @andreward the count was crazy slow! He isn’t supposed to stop counting to tell deontay to go to his corner. #FuryvsWilderIII

— Daniel Cormier (@dc_mma) October 10, 2021