L’abusivismo edilizio di Ronaldo: costretto a demolire il campo da tennis della sua villa (VIDEO)

Qualche mese fa era stato costretto a modificare parte del suo stratosferico attico di Lisbona, per mancanza dei permessi necessari

Qualche mese fa Cristiano Ronaldo è stato costretto a modificare parte del suo stratosferico attico di Lisbona per mancanza dei permessi necessari per la sua costruzione, e nelle ultime ore l’attaccante portoghese ha ricevuto una nuova notifica per un’altra delle sue proprietà. In questo caso si tratta della villa che ha vicino a Geres, nel nord del Portogallo, dove avrebbe costruito abusivamente un campo da tennis e una piccola dependance che ora dovrà demolire.

Il sindaco della zona, Manuel Tibo, ha detto che “Cristiano Ronaldo ci ha presentato un progetto per l’approvazione e ha finito per costruire una proprietà che è stata poi approvata, ma ha costruito anche al di fuori dell’area consentita e, sebbene non sia significativo, è illegale”.

La villa – scrive As – situata vicino al fiume Cavado e vicino alla zona termale di Geres, si credeva fosse stata venduta da Cristiano Ronaldo al suo compagno di squadra, ed ex giocatore del Real Madrid, Pepe, ma la verità è che l’attaccante continua ad essere il proprietario.