La Lazio non rinnoverà l’accordo per il suo aereo privato

L’accordo annuale è in scadenza e al momento appare difficile una nuova intesa, anche se le trattative tra le parti non sono state interrotte.

Termina il progetto ambizioso della Lazio che era stata la prima (e finora anche l’unica) società italiana ad avere, sia pur in comodato d’uso, un suo aereo, come succede all’estero per molti top club. Finiscono infatti i voli dell’aereo della Lazio che il patron Lotito aveva regalato alla squadra un anno fa per le trasferte.