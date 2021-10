Italiano non rinuncia alla difesa alta, Osimhen non rinuncia a fargli male

Ottimo avvio della Fiorentina che va in vantaggio. Il Napoli reagisce e pareggia con Lozano dopo rigore sbagliato da Insigne. Il merito è di Osimhen

Fiorentina-Napoli 1-1 alla fine del primo tempo. Partita intensa, i viola giocano a ritmi alti. Vanno in gol al 29esimo con Martinez Quarta su azione di calcio d’angolo. La squadra di Italiano stava giocando bene, con più intensità rispetto al Napoli. Calcio d’angolo battuto sul secondo palo. È evidentemente uno schema perché dal centro si sfila Vlahovic che appoggia in mezzo dove il difensore si coordina e segna. Fabian Ruiz si lamenta di una spinta di Vlahovic nei suoi confronti. Dazn riferisce di una discussione tra il centrocampista e Spalletti. Per l’allenatore non c’è stato alcun fallo. La pensano come lui al Var.

Poi, però, il Napoli pareggia. E ancora una volta c’è lo zampino di Osimhen che sorprende la difesa alta di Italiano. Fabian lancia lungo, Italiano per nostra fortuna non rinuncia all’ideologia della difesa alta. Così come lo scorso anno a La Spezia quando Osimhen fece a fette la difesa avversaria. Il nigeriano va in porta, abbattuto proprio da Martienz Quarta. Rigore, ammonizione. Tira Insigne, Dragowski respinge due volte e infine arriva Lozano che pareggia. Nel finale, Osimhen sfiora il vantaggio con una spettacolare rovesciata.