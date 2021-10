Insulti razzisti durante Italia-Svezia Under 21, l’Uefa apre un’indagine

In una nota viene spiegato che è stato nominato un ispettore che dovrà chiarire come sono andate le cose

Dopo le accuse della Federcalcio svedese ad un non precisato giocatore dell’Italia under 21 di aver proferito insulti a sfondo razziale verso l’attaccante svizzero Elanga (circostanza smentita dalla Figc con una nota), l’Uefa ha aperto un’indagine su Italia-Svezia Under 21. E’ stato dato mandato ad un ispettore di chiarire quanto accaduto durante la partita.

“In conformità con l’Articolo 31(4) del Regolamento Disciplinare UEFA, un Ispettore Etico e Disciplinare UEFA è stato nominato per condurre un’indagine sugli incidenti che si sarebbero verificati durante la partita di qualificazione del Campionato Europeo UEFA Under 21 2023 tra Italia e Svezia giocata il 12 ottobre 2021. Informazioni in merito all’indagine saranno rese disponibili a tempo debito”.