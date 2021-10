Il video che incastra Orsato: «Il vantaggio sul rigore non si dà mai». Caressa e Twitter lo stroncano

Orsato di nuovo lui. Ha fischiato un calcio di rigore per la Roma per l’uscita di Szczesny su Mkhitaryan, ignorando il vantaggio e, quindi, il gol della Roma di Abraham subito dopo.

Nel sottopassaggio Orsato fornisce la sua spiegazione al romanista Cristante:

«Il vantaggio sul rigore non si dà mai. Adesso date la colpa a me perché avete sbagliato il rigore?».

Ma non è vero. Ieri sera Caressa in studio ha letto il regolamento che dice l’esatto contrario: “Forse lui ha un regolamento diverso”. Lo demoliscono su Twitter tantissimi giornalisti: da Capuano a Pistocchi.

Per chiarire sul tocco di mano di un giocatore della #Roma in caduta, prima del (non)gol di #Abraham , ecco la circolare 1-2021 dell’AIA con la modifica nell’interpretazione #Orsato #JuventusRoma pic.twitter.com/xWLFeW65UN

Convocato il romanista @FabrizioRoncone: “Io mi fido di #Mourinho, ma non mi fido di #Orsato. E non mi fido di #Orsato a Torino. E’ una partita importante e quando è una partita importante per la Juventus…meglio non dire niente”

