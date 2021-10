Il mondo romagnolo di Pantani diventa un film: «Quel giorno a Campiglio la Madonna non c’era»

Su Repubblica. Il film documentario “Il migliore” sarà nelle sale dal 18 al 20 ottobre. “Ha condotto l’armata brancaleone del proletariato di riviera alla conquista dei Campi Elisi”

Si intitola “Il migliore” il film documentario su Marco Pantani, girato da Paolo Santolini per Okta e Rai Cinema. Sarà nelle sale per tre giorni, da lunedì 18 ottobre a mercoledì 20, in oltre duecento sale. Ne scrive Repubblica a firma Gabriele Romagnoli. Non è un film inchiesta, è un film testimonianza, sul mondo di Pantani, la terra dove è cresciuto. la sua Cesenatico, la sua Romagna (dove è anche morto), i suoi amici.

L’ascesa di uno è stata l’ascesa di tutti. Parafrasando John Kennedy, Pantani è stato “l’uomo che ha portato la Romagna a Parigi”. Ha condotto l’armata brancaleone del proletariato di riviera alla conquista dei Campi Elisi, tutti vestiti di giallo a scattare foto a qualunque cosa si muovesse. Ha reso epico e tramandabile ogni momento vissuto insieme: le passeggiate di notte al porto, l’acquisto di una moto che non sapeva guidare, le albe in pineta con il fucile in mano. Madonna di Campiglio è il trauma che non si può rimuovere. (…) Un finale segnato. Parte da un simbolico e silenzioso viaggio di ritorno a casa. Dove arriva “con la fiammella spenta”. Dove scrive sulla parete: “Quel giorno a Campiglio la Madonna non c’era. Mi hanno fregato”. E dove finirà per autorecludersi.