Il Guardian: «A Newcastle un autocrate criminale accolto come un dio, il calcio non è più lo stesso»

Il giornale inglese sottolinea “la cecità del calcio rispetto alla sofferenza inflitta da tanti dei suoi proprietari e finanziatori”

“L’estatica accoglienza offerta ad Al-Rumayyan pochi minuti prima del calcio d’inizio rimarrà l’immagine più duratura della giornata: la vista di uomini adulti che aprono le braccia ed esaltano questo affiliato a un’autocrazia criminale, come se fosse un sorta di dio, salutandolo, lodandolo, agitando i pugni in estasi. Un paio di minuti dopo Steve Bruce è uscito dal tunnel degli spogliatoi. Nessuno se ne è accorto. È il calcio, solo che non è come lo conosciamo“.

Jonathan Liew sul Guardian racconta il paradosso del nuovo calcio arabo alla prima uscita del Newcastle. La cronaca della giornata e di tutti i suoi controsensi. La sconfitta sportiva, in campo, e forse quella morale e politica, sugli spalti.

“Guardare il calcio significa parlare di emozioni: la ricerca della gioia e la resistenza al dolore. Parlare e scrivere di calcio significa raccontare storie, dare una priorità, scoprire cosa conta e filtrare cosa non lo è. Ma cosa importa qui, e in quale ordine? Come si inizia a elaborare un giorno di così triste e indicibile stranezza, un giorno senza mappe, senza ancore, senza nessun precedente reale?”.

“In un pomeriggio fresco e tranquillo il Tottenham Hotspur è salito al quinto posto in classifica con una vittoria per 3-2 contro il Newcastle United. Harry Kane ha rotto il suo gol in Premier League. Jonjo Shelvey è stato espulso. Prima della partita il nuovo presidente del Newcastle, Yasir al-Rumayyan del Fondo per gli investimenti pubblici dell’Arabia Saudita, ha ricevuto un’accoglienza estatica dai tifosi dopo l’acquisto di 300 milioni di sterline del club dal precedente proprietario Mike Ashley. Fuori dallo stadio, un furgone ha fatto il giro del St James’ Park con la scritta “Jamal Khashoggi: Murdered 2.10.18″. Poco prima dell’intervallo la partita è stata interrotta in modo che il personale medico potesse somministrare cure di emergenza a un tifoso che era crollato sugli spalti”.

“In che misura, se ce ne sono, questi eventi si relazionano tra loro? Il calcio parla di emozioni audaci e primarie: la ricerca della gioia e la resistenza del dolore. Ti dà vittorie e sconfitte e una classifica per dirti come hai fatto, un libro di canzoni per dirti cosa cantare, una liturgia stabilita per dirti come sentirti. Parlare e scrivere di calcio significa raccontare storie, dare priorità e commentare, scoprire cosa conta e filtrare cosa non lo è. Ma cosa importava qui, e in quale ordine? Come si inizia a elaborare un giorno di così triste e di indicibile stranezza, un giorno senza mappe, ancore e nessun precedente reale?”.

“Potresti creare un facile contrasto tra l’energia scoppiettante e riverberante che rimbomba nello stadio al calcio d’inizio e il silenzio sommesso e desolato che ne è seguito. Potresti sottolineare la dissonanza tra la tenera e genuina compassione del calcio di fronte allo spettro in tempo reale della tragedia umana e la sua cecità volontaria alla sofferenza inflitta da tanti dei suoi proprietari e finanziatori. Potresti dire qualcosa di disinvolto e ben intenzionato su come questo mette tutto in prospettiva e su come il calcio abbia poca importanza in un momento come questo. Ma la verità è che questi disparati filoni della storia non si intersecano affatto tra loro. Sono accaduti tutti nello stesso spazio, ma in gran parte indipendentemente l’uno dall’altro, quindi nessuna singola narrazione può davvero spiegarli tutti. Il calcio può essere selvaggio, esasperante e casuale in questo modo: ti porta a fare un giro, e chiunque pensi di poter navigare nelle sue acque emotive si sta illudendo”.