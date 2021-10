Il Giornale: al Maradona poco pubblico per prezzi salati e un inspiegabile retro-pensiero verso Adl

L’affluenza di tifosi allo stadio è scarsa, nonostante i risultati della squadra in campo. E’ una delle differenze con il Milan, dove invece è tornato l’entusiasmo

Su Il Giornale, Franco Ordine mette a paragone Milan e Napoli, in vetta alla classifica di Serie A, a pari punti. Tra i vari aspetti, considera quello dell’affluenza allo stadio. Al Maradona non c’è l’affluenza di pubblico che ci si aspetterebbe in virtù dei risultati della squadra di Spalletti in campo, mentre a San Siro è tornato l’entusiasmo. La responsabilità del Maradona semi vuoto è solo in parte attribuibile alla pandemia. In realtà, scrive, è colpa dei prezzi salati e di un inspiegabile preconcetto verso il presidente De Laurentiis.

“Per esempio lo stadio di Napoli non è più quella bolgia infernale conosciuta ai tempi e non è solo responsabilità diretta della pandemia, piuttosto di prezzi salati e di un inspiegabile retro-pensiero nei confronti di De Laurentis. A San Siro, invece, nel Milan, dopo anni di depressione autentica, è possibile scorgere e misurare un entusiasmo recuperato, reso più utile anche dalla sintonia assoluta tra le tre anime del club (Gazidis-Maldini-staff tecnico e squadra)”.