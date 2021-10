I razzisti inglesi non si fanno mancare niente: «Basta cori sui coreani mangia-cani»

L’ex United Ji-sung Park: “Basta, è un insulto razzista per il mio popolo. Dopo 10 anni sento ancora disagio per quel coro”

Mentre da noi è tornata la sacrosanta e sempreverde indignazione per la “scimmia” urlata alle spalle di Koulibaly, in Inghilterra i razzisti da stadio non si fanno mancare niente: Ji-sung Park non ne può più di sentire allo stadio di “coreani mangia-cani” e ha detto ai tifosi del Manchester United di smettere di cantare il coro sui suoi connazionali che mangiano carne di cane. La vittima nell’occasione è stata Hwang Hee-Chan del Wolverhampton. “E’ un insulto razziale al popolo coreano”, ha detto. “Mi dispiace davvero che lui sia costretto a sentirselo addosso”.

Park ha al podcast ufficiale dello United:

“Ascoltando il canto anche 10 anni dopo, mi sento sconfortato per il me più giovane che ha cercato di superare il disagio che provavo”, ha detto. “Mi sento anche responsabile per i giovani che sono ancora discriminati come asiatici o coreani, e alle prese con quel tipo di disagio. In Corea le cose sono cambiate molto. È vero che storicamente abbiamo mangiato carne di cane, ma in questi giorni, in particolare le giovani generazioni, non la amano davvero. La cultura è cambiata“.