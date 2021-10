Guardian: quando Napoli-Fiorentina era Maradona contro Baggio, due modi diversi di essere leader

Ce ne sono di precedenti memorabili, tra Napoli e Fiorentina. Il Guardian ha deciso di riprendere quello del 1989, quando il San Paolo poté ammirare le mitiche gesta di Baggio e Maradona, in una gara incredibile: Baggio firma una doppietta nel primo tempo, Maradona entra dalla panchina e cambia la partita, dando vita alla rimonta del Napoli che vincerà 3-2 nel finale grazie alla rete di Corradini.

Il calcio racconta la storia di questi due grandiosi giocatori. Baggio era un’individualità in una squadra. Ha trascinato la Fiorentina, costruendo e concludendo. Ha rivestito questo ruolo durante tutta la carriera e forse spiega perché alcuni dei suoi più grandi successi sono arrivati in club lontani dai riflettori, così come spiega perché a volte ha avuto rapporti problematici con gli allenatori come Sacchi che mettevano la squadra davanti a tutto. Potrebbe sembrare un difetto ma nel contesto giusto era uno spettacolo da ammirare.

Maradona invece era felice nel ruolo di leader. Arrivò sul campo dando istruzioni che i calciatori del Napoli erano felici di seguire. In cambio hanno rimontato lo svantaggio. Maradona ha raggiunto l’apice quando è stato in una posizione di responsabilità. C’è differenza fra le due leadership. Entrambi erano felici di trainare una squadra ma Maradona riusciva meglio ad aiutare gli altri ad esprimere il proprio potenziale.