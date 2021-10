Gotti: «Siamo rimasti attaccati alla partita, il pareggio ha premiato lo spirito della squadra»

Il tecnico dell’Udinese, Luca Gotti, ha commentato ai microfoni di Dazn il pareggio agguantato contro l’Atalanta in trasferta nei minuti di recupero del match.

Quanto ha lavorato sul salto di qualità caratteriale della squadra?

Beto, uomo del momento, ricorda una prima punta all’antica, fisica, gioca spalla alla porta e ha grande gamba e margini di miglioramento.

«La penso allo stesso modo. Quello che viene etichettato dai giornalisti come attaccante moderno, lui ha queste caratteristiche, come Osimhen e Abraham. Avere a disposizione uno così è decisamente diverso da difendere per gli avversari».