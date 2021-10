Giuntoli e Gattuso, al Genoa gli americani vogliono replicare il Napoli?

Per Tuttosport Giuntoli sarebbe il profilo preferito per la carica di direttore sportivo, mentre calciomercato.com scrive che Gattuso è stato sondato ma ha rifiutato

L’insediamento della nuova proprietà e i risultati sportivi poco entusiasmanti potrebbero dare il via ad una serie di decisioni, nel Genoa, per un nuovo progetto tecnico. Le indiscrezioni che arrivano in tal senso vedono protagonisti Cristiano Giuntoli e Gennaro Gattuso.

Tuttosport infatti lancia la candidatura del direttore sportivo del Napoli per lo stesso ruolo in rossoblù, dal momento che Marroccu è dimissionario e Taldo lo sostituirà ad interim. D’altro canto, secondo calciomercato.com, Ballardini è fortemente a rischio e il candidato principale per sostituirlo è proprio Gattuso, che però dopo aver ascoltato la proposta avrebbe deciso di declinarla senza neanche far cominciare una trattativa formale.