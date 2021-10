Gazzetta: Napoli squadra alfa. Impressionante il lavoro di Spalletti in tre mesi

“Un’altra prestazione da squadra alfa, che sa quello che vuole e come ottenerlo. Il Napoli va oltre l’ostacolo Fiorentina e celarsi è impossibile. Non più una candidatura allo scudetto, ma un tentativo di dittatura sul campionato. È impressionante come Luciano Spalletti in tre mesi sia riuscito a elevare così in alto un gruppo che, Anguissa a parte, è il calco della formazione della scorsa stagione”.