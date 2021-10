Gazzetta: lo stadio a Napoli resta semivuoto, venduti 16mila biglietti per Napoli-Bologna

Prezzi considerati alti, non ci sono trasporti per tornare a casa, il parcheggio è selvaggio, se piove ti bagni: andare allo stadio è faticoso

Lo stadio a Napoli non si riempie. La Gazzetta, in un servizio di Maurizio Nicita, scrive che sono appena 16mila i biglietti venduti per Napoli-Bologna di giovedì sera. Si spera di arrivare a 20mila.

27.579 sono stati gli spettatori contro il Torino

18.299 contro il Venezia

17.723 per Napoli-Cagliari

16.331 per Napoli-Juventus.

La Gazzetta evidenzia alcune delle criticità. Innanzitutto i prezzi considerati alti. E ricorda la frase di Spalletti di domenica scorsa:

«A noi il Maradona emoziona quando ci giochiamo, ma pieno sarebbe ancora più bello. Certo per quelli che sono i prezzi per venire allo stadio bisognerebbe tendere una mano alla gente per venire».

Poi, c’è il problema trasporti. Di fatto non ce ne sono al termine della partita. Non funzionano linea 2 della metro, Cumana, Circumvesuviana.

In più il parcheggio intorno allo stadio di Fuorigrotta è selvaggio. Con una copertura fatiscente (e pericolosa) se piove ti becchi tutta la pioggia. E magari se hai pagato 50 o 70 euro in tribuna almeno questo vorresti evitartelo.