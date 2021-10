Gazzetta: l’Inter spenderà 100mila euro per far rientrare i sudamericani in tempo per la Lazio

Tanto costano i charter necessari per garantire il rientro degli argentini tra venerdì e sabato e dei cileni la mattina della partita

Gli impegni in Nazionale dei suoi tesserati sudamericani costeranno all’Inter 100mila euro. È questa la cifra che il club nerazzurro dovrà sborsare per riavere i suoi calciatori a Milano in tempo per la partita di sabato contro la Lazio. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

“L’Inter spenderà 100 mila euro per far tornare il prima possibile i suoi sudamericani in tempo per la partita di sabato contro la Lazio. Centomila euro di spese di viaggio, perché tanto costano i charter che, dopo uno scalo a Madrid, riporteranno i giocatori direttamente a Roma, nel ritiro di Inzaghi. È il risultato di un calendario compresso, che rende la vita molto complicata alle società e agli allenatori. Il piano è il seguente: Lautaro, Correa e Vecino torneranno nella notte tra venerdì e sabato, raggiungendo i compagni di squadra nell’hotel che ospiterà il ritiro dei nerazzurri. Ancora più ritardato il ritorno dei cileni, attesi (salvo contrattempi) a Roma solo nella mattinata del giorno della partita: per loro un impiego è praticamente da escludere, mentre sugli argentini Inzaghi valuterà in extremis”.