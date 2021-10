Gazzetta: no di Insigne ai 4,6 milioni (per 5 anni) offerti dal Napoli. Vuole un bonus di 7 milioni

La Gazzetta, con Mimmo Malfitano, scrive che è andato male l’incontro di due settimane fa tra l’agente di Insigne – Pisacane – e Aurelio De Laurentiis.

De Laurentiis ha proposto un contratto quinquennale alle stesse cifre attuali, cioè 4,6milioni di euro a stagione. Uno sforzo non previsto dopo che negli ultimi mesi la sua offerta si era attestata su 3,5 milioni più eventuali bonus.

Il procuratore di Insigne vorrebbe che la società gli riconoscesse anche un bonus per il cartellino, si parla di una richiesta di 7milioni di euro. È dinanzi a queste pretese che la discussione si è bloccata. De Laurentiis accetterà di riprenderla soltanto alle proprie condizioni, convinto di aver fatto un’offerta vantaggiosa in un momento difficile per le attività del club e per la crisi generale.

La Gazzetta scrive che l’Inter sarebbe disposta a offrirgli sei milioni d’ingaggio. E scrive anche di un’ipotesi Manchester United. Lo scrive sottolineando che si tratta soltanto di un’ipotesi.