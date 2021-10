De Zerbi: «Oggi nel calcio c’è poca personalità. Ed è colpa degli allenatori che crescono soldati»

Roberto de Zerbi contro il Real Madrid. Sembra un film distopico e invece il prossimo incontro di Champions che alimenta l’intervista che El Pais dedica al tecnico italiano dello Shakhtar. Nella quale De Zerbi parla dell’essere filosoficamente numeri 10, e del calcio annesso a questa visione.

“Baresi, Maldini, Tassotti e Costacurta Erano severissimi con me. L’hanno fatto per il mio bene. Il gioco duro faceva parte della formazione calcistica di quegli anni. Perché il dieci, il giocatore di talento, era quello sempre distratto in allenamento. Devo ringraziare Maldini, Costacurta, Baresi, Tassotti, Albertini, Boban, Savicevic, Baggio… perché mi hanno fatto capire cos’è il calcio professionistico”.

“Gli anni ’90 sono stati il ​​periodo più difficile perché era il momento del 4-4-2. In Spagna si è riflesso nel Valencia di Cuper e in Inghilterra nello United, con Cole e York. I dieci giocavano da seconda punta. Oggi viviamo in un’era di rinascita dei dieci. Ci sono tante squadre che cercano la qualità. Troviamo spesso formazioni con più dieci. Tutto è cambiato rispetto a quel periodo in cui ho sofferto molto. Ero il tipico dieci che ha sofferto a livello tattico. Ma devo dire una cosa: non ero un gran numero dieci. Ero bravo tecnicamente ma ho sempre avuto problemi fisici o problemi con gli allenatori. Se la mia carriera è stata mediocre, è stata colpa mia, non dei miei allenatori”.