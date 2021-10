Dazn non si riprende: trasmessa una puntata di Forum al posto di Juventus-Alessandria

I disservizi dello streaming raggiungono una nuova frontiera: per oltre mezzora gli utenti non hanno potuto vedere la partita per il celebre programma di Canale 5

Potrebbe sembrare una di quelle notizie satiriche che spesso si trovano in rete, ma non è così. I disservizi su Dazn hanno infatti raggiunto un livello successivo. Sulla piattaforma in streaming sarebbe stata trasmessa l’amichevole tra Juventus e Alessandria, ma al posto della partita gli utenti si sono trovati davanti una puntata di Forum, celebre programma in onda su Canale 5.

Il disguido è durato per oltre mezzora, con gli spettatori che hanno potuto guardare il calcio giocato soltanto dal 14′ del primo tempo.