CorSport: Zaniolo si allena in campo, contro il Napoli ci sarà. Ha un conto aperto con Spalletti

Quando il tecnico era all’Inter sacrificò Nicolò per Nainggolan. Per ora il ginocchio non dà problemi, proverà a forzare a ridosso del match

Contro il Napoli, domenica, Nicolò Zaniolo sarà in campo. Ieri anche il tecnico giallorosso, Josè Mourinho, lo ha confermato in conferenza stampa. Tutt’al più rinuncerà al suo giocatore, almeno in parte, contro il Cagliari, dopo aver riposato anche in Conference League.

Il Corriere dello Sport scrive che ieri Zaniolo si è allenato in campo, anche se non in gruppo:

“si è infilato uno scaldacollo scuro, si è voltato di scatto. E poi giù a correre, avanti e indietro: scatti, allunghi, cambi di direzione. Tutto andava bene”.

È rinfrancato dall’esito della risonanza magnetica, che ha escluso ogni tipo di lesione al ginocchio operato un anno fa e adesso punta al recupero lampo. Domenica vuole giocare. Inoltre, ha un contro aperto con Luciano Spalletti.

“Zaniolo non dimentica, peraltro, che l’allenatore avversario sarà Luciano Spalletti. Che era all’Inter quando, per ottenere il fido Nainggolan, accettò di sacrificarlo e di trattarlo con la Roma. Se dovesse giocare, e magari trovare il primo gol in campionato, potrebbe farsi rimpiangere da chi non ha creduto abbastanza in lui”.

Nessuno, però, vuole rischiare.

“Zaniolo si allenerà anche oggi da solo, mentre i compagni prendono freddo nel circolo polare artico, e proverà a forzare a ridosso della partita. Se non ci saranno controindicazioni, si metterà a disposizione”.