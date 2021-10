CorSport: Spalletti ha garantito al Napoli solidità difensiva, Rrahmani è l’uomo in più

Finora, in campionato, il Napoli ha preso solo 3 gol. La sorpresa è Amir, che l’anno scorso ha fatto la prima apparizione in campo, inspiegabilmente, solo a gennaio

Di Luciano Spalletti, scrive il Corriere dello Sport, colpisce soprattutto il modo in cui ha garantito solidità difensiva alla squadra. Una solidità mai vista negli ultimi anni: finora, in campionato, il Napoli ha subito solo 3 gol.

La vera sorpresa è Rrhamani.

“L’uomo della vittoria di Firenze ma anche l’invisibile che nella stagione precedente ha visto il campo per la prima volta il 3 gennaio per tre minuti. Dopo quasi quattro mesi di noiosissima e a questo punto inspiegabile vita in borghese”.