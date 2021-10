CorSport: Orsato fu beccato a copiare i test nel raduno, col regolamento qualche problema ce l’ha 

L’arbitro di Schio non sarà fermato, farà un weekend da VAR in B poi tornerà in A il 1° novembre. Inspiegabile dati i tanti errori commessi

Daniele Orsato non sarà fermato, nonostante gli errori in Juventus-Roma. Edmondo Pinna, sul Corriere dello Sport, scrive che affronterà un weekend da VAR in B e che il 1° novembre tornerà in Serie A.

“Fra venerdì e domenica, un VAR in Serie B. poi c’è il turno infrasettimanale, VAR o Quarto uomo in A o una partita in B. E il primo novembre (festa di Ognissanti) il ritorno in serie A. se è vero (e lo è, purtroppo) che Daniele Orsato non sarà fermato dai vertici della CAN per quanto commesso domenica sera allo Stadium in Juve-Roma, potrebbe essere questo il suo prossimo futuro”.

La prestazione dell’arbitro, scrive Pinna, non è stata giudicata “incredibilmente” in maniera completamente negativa.

Si è cercato di far passare il tocco di mano di Mkhitaryan come il capro espiatorio che depotenziava l’errore del direttore di gara, ma l’errore resta, ed è quello di non aver aspettato almeno una frazione di secondo prima di fischiare il rigore per la Roma annullando il gol di Abraham che

“anche al netto di un fallo di mano che è tutto da dimostrare sia stato volontario, provate voi a cadere in avanti quando vi bloccano le gambe e poi capirete che vuol dire, ve lo spiegherebbe anche un bambino – era regolare”.

Pinna continua definendo incredibile il fatto che non abbia pesato nemmeno l’invasione di Chiellini al momento del rigore e che il tempo di recupero assegnato sia stato solo di 3 minuti. Quando alla spiegazione data a Cristante nel tunnel “è peggio del male, perché non sta né in cielo né in terra”.

E conclude:

“Ma d’altro canto, Orsato – che fu beccato a copiare i test regolamentari nel raduno post-pandemia – col regolamento qualche problema ogni tanto ce l’ha”.